ATALANTA, Preso Zappacosta, è atteso a Bergamo

L'Atalanta ha scelto Davide Zappacosta per completare il reparto esterni alla luce del lungo stop di Hans Hateboer, tornato in Olanda per operarsi al quinto metatarso del piede sinistro. L'esterno del Chelsea, già in nerazzurro per mezza stagione in Primavera nel 2011 (proveniente allora dall'Isola Liri) e quindi in prima squadra (30 presenze e 3 gol) nella stagione 2014-2015, arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni. Oggi salvo imprevisti, dovrebbe essere a Bergamo per le visite mediche: per lui, pronto un contratto quadriennale.