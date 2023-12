ATALANTA, Percassi: "Champions? No a obiettivi"

FirenzeViola.it

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato a così Sky Sport. Queste le sue parole, a partire dai lavori per la Curva Morosini, quasi ultimata: "Il progetto stadio è in fase di completamente, i lavoro vanno avanti nei tempi, secondo lo spirito dei bergamaschi. Dal prossimo campionato puntiamo ad avere lo stadio nuovo e ristrutturato. Rappresenta il più grande investimento della storia del club, purtroppo arrivato fino a 100 milioni. Ci tenevamo a dare una casa adeguata all'Atalanta e ai suoi tifosi".

Lo state preparando per la Super Champions del prossimo anno?

"L'Atalanta in questi anni non ha mai posto degli obiettivi difficili da raggiungere. Per la dimensione della società ogni partita è fondamentale, vogliamo fare bene e competere, per raggiungere la salvezza il prima possibile per poi dare battaglia per tutto il resto e cercare di replicare le grandi cose fatte negli ultimi anni. La Serie A è molto difficile, la competizione porta ad avere un campionato tra i più affascinanti d'Europa".