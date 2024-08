ATALANTA, Per Percassi l'idea è non cedere giocatori

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 19 AGO - "L'idea era non far partire nessuno e finora abbiamo rispettato gli impegni. Siamo fiduciosi e non vediamo l'ora che il mercato si chiuda". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a Sky Sport prima dell'esordio di campionato a Lecce. Tengono banco i rifiuti di allenarsi ed essersi convocati di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman, 'tentati' rispettivamente da Juventus e PSG: "Purtroppo ai calciatori vengono suggerite cose non opportune.

Noi siamo tranquilli: per la prima volta nella nostra storia l'idea era di non far partire i giocatori importanti". Infine, sul calciomercato che si chiude alla terza giornata di serie A: "Non vediamo l'ora che finisca , andrebbe regolamentato meglio", chiude Percassi. (ANSA).