ATALANTA, Per la difesa a gennaio valuta Sutalo

Non dovesse arrivare a Dragusin, l'Atalanta andrebbe a valutare altri nomi per la propria difesa a gennaio. Come riporta TMW, uno è quello di Matte Smets, classe 2004 del Saint-Truiden. Poi ci sono Josip Sutalo dell'Ajax (in estate fu a lungo obiettivo della Fiorentina) e Oumar Solet del Red Bull Salisburgo: quest'ultimo è un difensore francese classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Laval ed è anche un'opzione per la Roma, altra società di Serie A alla ricerca di un centrale di difesa da inserire in rosa in vista della seconda parte di stagione.