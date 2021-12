ATALANTA, Nuovo innesto in società: Lee Congerton

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, QUOTAZIONI DI KOKORIN DAL 1' IN RIALZO Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA DI FIORENTINA-SASSUOLO 2-2 La Fiorentina porta a casa un 2-2 rocambolesco contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Tante occasioni per i viola, che però non sono riusciti ad andare oltre il pareggio (il primo stagionale, tra l’altro). Come di consueto, attraverso il Premio Top... La Fiorentina porta a casa un 2-2 rocambolesco contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Tante occasioni per i viola, che però non sono riusciti ad andare oltre il pareggio (il primo stagionale, tra l’altro). Come di consueto, attraverso il Premio Top... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi