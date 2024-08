ATALANTA, Lookman non convocato per Lecce

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 18 AGO - Nella lista dei 23 giocatori dell'Atalanta per la trasferta di Lecce non ci sono nemmeno il nuovo arrivato Lazar Samardzic, arrivato stamattina per le visite mediche alla Madonnina di Milano e la firma, e a sorpresa Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano, a quanto si apprende, è stato contattato dal Paris Saint-Germain che dovrebbe formulare a breve un'offerta al club bergamasco e perciò è stato esentato dalla prima di campionato. Dalla lista mancano anche gli infortunati Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca, Rafael Toloi, Sead Kolasinac e Nicolò Zaniolo, oltre a Teun Koopmeiners ed El Bilal Touré, ambedue sul piede di partenza per la Juventus e e una tra Stoccarda e Bournemouth.

Confermati gli Under 23 già convocati per la Supercoppa col Real Madrid, l'esterno Federico Cassa, i difensori Pietro Comi e Pietro Tornaghi, l'esterno alto Marco Palestra, il centrocampista Alberto Manzoni che ha esordito in prima squadra proprio a Varsavia e l'attaccante Dominic Vavassori. Manca il 2006 Leonardo Mendicino, impegnato con la squadra Under 23 stasera in Coppa Italia di serie C col Vicenza: gli subentra l'esterno mancino classe 2003 Lorenzo Bernasconi. (ANSA).