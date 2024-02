FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vince 3-1 contro la Lazio grazie al gol di Pasalic e alla doppietta di uno stratosferico De Ketelaere aggiudicandosi uno scontro Champions in piena regola. Delude invece la Lazio, timorosa e quasi mai in partita, se non in un finale in cui i bergamaschi hanno abbassato notevolmente i ritmi.