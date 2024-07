ATALANTA, La Dea si ripaga Zaniolo con i soldi di Okoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta e Leicester City in queste ore stanno definendo il trasferimento a titolo definitivo in Inghilterra di Caleb Okoli, difensore classe 2001 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Frosinone.Le due società stanno definendo i dettagli dell'accordo sulla base di una valutazione del cartellino da 13-15 milioni di euro. La Dea si assicura così il rientro di una parte di soldi investiti per Nicolò Zaniolo.