ATALANTA, Infermeria piena: sono otto gli indisponibili

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata impegnata questo pomeriggio contro il Borgosesia nella consueta amichevole del mercoledì. Il club bergamasco, però, ha dovuto fare i conti con diversi infortunati. Nella serata di ieri Matteo Ruggeri si è sottoposto a degli esami hanno evidenziato una lesione di secondo/terzo grado del bicipite femorale della coscia sinistra alla giunzione muscolo-tendinea. Ruggeri non è l'unico fermo ai box. L'infermeria, infatti, è decisamente affollata. Per la gara contro il Borgosesia sono in totale otto gli indisponibili:

Muriel: assente per correzione chirurgica frattura della falange prossimale del quinto dito della mano destra;

Koopmeiners: lavoro individuale in campo;

Pasalic: lavoro individuale;

Okoli: sindrome influenzale;

Demiral: lavoro individuale per sindrome influenzale;

Vorlicky: lavoro individuale;

Hateboer: terapie.