Grande festa per i tifosi dell'Atalanta a pochi giorni dall'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina. Come riporta TMW, oltre mille supporter nerazzurri hanno atteso la squadra di Gasperini, di ritorno dal 3-0 rifilato al Napoli, al centro sportivo di Zingonia. Il tutto corredato da fumogeni e cori per i giocatori. Ecco il video: