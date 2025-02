Atalanta, Gasperini dice addio: "Futuro? C'è un inizio e una fine, no a ulteriori rinnovi"

L'avventura di Gian Piero Gasperini all'Atalanta sta per arrivare al capolinea. Le sue parole nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Empoli non lasciano spazio a equivoci. Queste le sue parole d'addio: "Se ci qualificheremo in Champions League livello d'emozione sarà lo stesso della vittoria dell'Europa League? Certo che è un traguardo fantastico, secondo me sì. Vai in Europa League? Sì, anche quello è un ottimo traguardo. Su una cosa siamo d'accordo, se vuoi vivere emozioni diverse, l'obiettivo è lassù.

Sennò tutto il resto è di meno. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l'ultima. Giustamente, come hanno detto in tanti c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza (2026, ndr) o di interrompere. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità".