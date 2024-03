ATALANTA-FIORENTINA, Sfida tra "rimontate": le curiosità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo sorteggi europei perché Atalanta e Fiorentina sono focalizzate anche sulla prossima sfida di campionato che, a Bergamo, metterà di fronte due squadre in lotta per le zone nobili della classifica. Le due squadre ci arrivano da un pareggio per entrambe in campionato per 2-2 in cui avevano aperto le marcature; e da inizio 2024 entrambe hanno perso 7 punti da situazione di vantaggio, meno solo di Salernitana (11), Frosinone e Sassuolo (8 a testa) in questo avvio di anno.

Tra le altre curiosità, con il goal di Luca Ranieri contro la Roma salgono a 12 le reti realizzate di testa dai giocatori della Fiorentina in campionato, record sia in termini assoluti che in percentuale (il 29%, 12 su 41 marcature totali della Viola).

Ma accanto a questo dato positivo ce n'è uno negativo perché nessuna squadra ha fallito più tiri dal dischetto rispetto alla Fiorentina nei top 5 campionati europei 2023/24: 4, come Hellas Verona e Mainz, ciascuna con 3 giocatori diversi – Nicolás González (2), Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura per la Viola.