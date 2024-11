ATALANTA, Due giornate di squalifica per Gasperini

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate l'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. Il tecnico - si legge nel dispositivo - ha "al 10° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco". Dovrà anche pagare un'ammenda di 10mila euro. Una giornata di squalifica ed ammenda di 5.000 euro per Alberto Dossena del Como "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con la mano il volto di un calciatore avversario".

Squalificato per una giornata anche Tommaso Pobega del Bologna per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Una giornata anche per Jaka Bijol dell'Udinese (già diffidato), Armando Izzo del Monza (già diffidato), Niccolo Pisilli della Roma (già diffidato). (ANSA).