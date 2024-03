ATALANTA, Distrazione all'adduttore per De Ketelaere

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 25 MAR - E' arrivata la diagnosi per Charles De Ketelaere, a disposizione da oggi dell'Atalanta dopo il rientro anticipato dal ritiro del Belgio dopo l'infortunio accusato venerdì scorso alla vigilia dell'amichevole in Irlanda. Confermata la diagnosi dello staff medico della Nazionale belga: l'attaccante soffre di postumi distrattivi all'adduttore lungo sinistro. Il calciatore, attualmente sotto terapie, verrà monitorato giornalmente e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica. Resta comunque in fortissimo dubbio la sua presenza sabato 30 marzo in casa del Napoli alla ripresa del campionato. (ANSA).