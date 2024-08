ATALANTA, Dall'Udinese arriverà Samardzic a titolo definitivo

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 18 AGO - Lazar Samardzic è un giocatore dell'Atalanta. Il centrocampista offensivo si trasferisce a titolo definitivo dall'Udinese per 20 milioni più cinque di bonus ed è atteso da un contratto di 5 anni. Il nazionale serbo, classe 2002, è arrivato alle 11 di stamane a Milano per le visite mediche alla clinica La Madonnina. Oggi non partirà col resto della squadra alla volta di Lecce per la trasferta del posticipo della prima giornata, ma in teoria potrebbe raggiungerla in ritiro domani. (ANSA).