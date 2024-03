ATALANTA, Con la Juve confermati Scamacca e il tridente

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 07 MAR - L'Atalanta è decisa a giocarsi la sfida di campionato con la Juventus a viso aperto confermando Scamacca al centro del tridente come contro lo Sporting in Europa League. L'allenatore Gasperini, comunque, ricorrerà a un nuovo turnover dopo aver cambiato a Lisbona sei undicesimi della formazione iniziale della domenica precedente in casa col Bologna. Carnesecchi riprenderà a Musso il posto tra i pali, mentre Zappacosta a destra sostituisce lo squalificato Holm. Per mantenere un assetto prudente in fase di non possesso, è previsto il rientro da titolare del trequartista Koopmeiners, che attaccherà a destra stringendo al centro in fase di pressing sul portatore di palla.

Il ballottaggio davanti è tra il subentrato di coppa De Ketelaere e Lookman, con Miranchuk verso la panchina. In difesa, infine, Scalvini dal 1' con Kolasinac centrale di sinistra e Hien a contendere la maglia a Djimsiti al centro del reparto: il nazionale albanese è reduce dalla sedicesima partita senza essere mai stato sostituito. Allo scarico odierno faranno seguito due sessioni pomeridiane a Zingonia. (ANSA).