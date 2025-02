Atalanta a valanga a Verona. Poker di Retegui, esordio di Valentini

L'Atalanta travolge il Verona vincendo 5-0 al Bentegodi. A trascinare la Dea ci pensa Mateo retegui autore di un poker che lo proietta a quota 20 gol nella classifica cannonieri dove è inseguito dal viola Moise Kean a 15. Proprio l'italo argentino sale in cattedra con una doppietta in quattro minuti tra il 21' e il 25' per poi fare già tripletta al 44' dopo il gol, al 37' di Ederson. Nella ripresa ancora a segno Retegui al 56'. Nel Verona da segnalare l'ingresso al 69' (a risultato ormai compromesso) del prestito viola Nicolas Valentini.

In classifica l'Atalanta si porta a 50, momentaneamente a -1 dall'Inter e consolidando così il suo terzo posto a +7 dalla Juve e +8 dalla Fiorentina (che però deve ancora giocare, lunedì).