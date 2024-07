ATALANATA, Pareggia 2-2 in amichevole con l'AZ Alkmaar

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 27 LUG - L'Atalanta pareggia 2-2 con gli olandesi dell'AZ nell'amichevole all'AFAS Stadion di Alkmaar. Locali avanti nel primo tempo con Parrott di testa al 35' su cross di Moller Wolfe. Nella ripresa, tra il 20' e il 25', la temporanea rimonta bergamasca, su autorete dello stesso Moller Wolfe che devia in porta di ginocchio il sinistro di Lookman a rimorchio di Bakker e grazie al colpo di testa di De Ketelaere davanti al secondo palo lungo lo schema di Lookman dalla bandierina sinistra spizzato da Kolasinac. A 3' dal 90', il pari di Zeefuik con la rabona su lancio di Clasie dopo aver battuto Toloi in uno contro uno mettendo fuori causa anche Musso in uscita. (ANSA).