ASTORI, Sabato a Signa l'evento con la Curva Fiesole

Proseguono le iniziative in ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina andatosene tristemente il 4 marzo 2018. Questo sabato, 16 marzo, allo stadio del Signa alle ore 15 andrà in scena la partita "Ricordando Davide Astori", in cui si affronteranno da una parte gli "Amici di Davide" e dall'altra la Curva Fiesole. Ennesimo evento in memoria di un calciatore entrato ormai da anni nella storia della Fiorentina. Di seguito la locandina: