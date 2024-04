ASTON VILLA, Colpaccio all'Emirates. Arsenal steso 0-2

NOTIZIE DI FV FATTORE FRANCHI, A CACCIA DI UNA VITTORIA CHE MANCA DA QUASI DUE MESI Quella che cercherà domani la Fiorentina sarà una vittoria che ormai in campionato manca da quasi due mesi, 48 giorni per la precisazione. L’ultima vittoria in Serie A infatti risale al 26 febbraio quando i viola si imposero per 2-1 al... Quella che cercherà domani la Fiorentina sarà una vittoria che ormai in campionato manca da quasi due mesi, 48 giorni per la precisazione. L’ultima vittoria in Serie A infatti risale al 26 febbraio quando i viola si imposero per 2-1 al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi