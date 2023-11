ASS. SPORT BARI, Euro '32, S. Nicola avanti sul Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Ivan Cardia

L’Assessore allo Sport di Bari Pietro Petruzzelli ha parlato degli ultimi interventi allo Stadio San Nicola che permetteranno alla città pugliese di conquistare terreno in vista dell’Europeo del 2032 che l’Italia ospiterà con la Turchia. Queste le sue parole a Telebari: “Il nostro obiettivo è quello di eliminare i primi 2-3 centimetri dalla pista per resinarla così da migliorare l’impatto estetico. Dopodiché vorremmo porre una grande scritta Bari al centro della pista, in maniera tale che possa essere visibile da ogni lato degli spalti”.

“I lavori di riqualificazione dell’impianto si stanno avviando verso la conclusione. Sono stati investiti, in totale, oltre 12 milioni di euro dal Comune fra rifacimento del manto erboso, posizionamento delle nuove coperture, dei tabelloni, seggiolini oltre all’illuminazione esterna ed interna e alla manutenzione straordinaria dei bagni. Questi interventi porteranno la città in una posizione di vantaggio rispetto ad altre, come Bologna e Firenze, per ospitare le partite di Euro 2032”.