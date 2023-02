INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER MILENKOVIC UN FASTIDIO ALL'ADDUTTORE Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-EMPOLI 1-1 Finisce in pareggio il derby tra Fiorentina ed Empoli. Al Franchi vanno in rete prima Cambiaghi e poi Cabral, per l'1-1 finale. Come in ogni partita della Fiorentina, la nostra redazione vi chiede di indicare il miglior viola in campo contro l'Empoli, per dar vita al... Finisce in pareggio il derby tra Fiorentina ed Empoli. Al Franchi vanno in rete prima Cambiaghi e poi Cabral, per l'1-1 finale. Come in ogni partita della Fiorentina, la nostra redazione vi chiede di indicare il miglior viola in campo contro l'Empoli, per dar vita al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi