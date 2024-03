ASS.ASTORI, Domenica al Franchi raccolta fondi per Campi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Campi Bisenzio in memoria di Davide Astori. In occasione di Fiorentina-Roma, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A che vedrà affrontarsi due squadre in cui giocò l'indimenticato capitano viola, l'associazione Davide Astori sarà allo stadio Artemio Franchi con una raccolta fondi che verrà devoluta alla popolazione di Campi Bisenzio. Per donare è possibile cercare su GoFundMe "Per Campi Bisenzio in memoria di Davide Astori".