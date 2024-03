ASCSOLOVIOLA, Dona carrozzine a casa di riposo

FirenzeViola.it

© foto di Marco Spadavecchia

Viola e solidarietà. L'associazione dei tifosi viola Ascsoloviola è stata protagonista di un'iniziativa di solidarietà. I tifosi viola hanno infatti regalato sei carrozzine alla casa di riposo di Montevarchi: "Oggi giornata a dir poco emozionante: la nostra Associazione, insieme al Viola Club Montevarchi, ha donato 6 carrozzine alla Casa di Riposo di Montevarchi. Gli ospiti ci hanno accolto con una grande festa: tra di loro tanti cuori viola, addirittura una tifosissima di 100 anni, Ornella, che segue tutt’oggi la Fiorentina! Come Associazione non abbiamo intenzione di lasciare indietro nessuno. Il nostro impegno è di essere vicini ai nostri tifosi, soprattutto ai più bisognosi, giovani e meno giovani. Perché la passione, l’appartenenza non hanno età! Dedicato alla Fiorentina e a tutti quelli che le vogliono bene". L'associazione poi ringrazia "tutti coloro che hanno contribuito alla donazione e grazie anche alla Moretti Spa per il trattamento speciale per la fornitura delle carrozzine".