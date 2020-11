ASCOLI, Decimato dal Covid: gara con il Pisa rinviata

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BORJA VALERO STA MEGLIO: TORNA CON IL PARMA Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... NOTIZIE DI FV LUTTO, È SCOMPARSO IL PADRE DI VINCENZO MONTELLA Lutto in casa di Vincenzo Montella. Questa mattina infatti è scomparso Nicola, il padre del tecnico di Pomigliano d'Arco. La redazione di FirenzeViola.it esprimendo le sue più sincere condoglianze si stringe attorno alla famiglia Montella in questo momento... Lutto in casa di Vincenzo Montella. Questa mattina infatti è scomparso Nicola, il padre del tecnico di Pomigliano d'Arco. La redazione di FirenzeViola.it esprimendo le sue più sincere condoglianze si stringe attorno alla famiglia Montella in questo momento... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi