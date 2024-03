ARTHUR, Prolungamento fino al 2026 con l'agente Pastorello

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo ha rinnovato con il suo agente Federico Pastorello. Adesso il contratto tra il brasiliano e l'agenzia che ne cura gli interessi andrà in scadenza nel 2026. Un prolungamento di contratto che interessa anche alla Fiorentina, visto che in estate una delle trattative più calde sarà proprio quella per provare a far rimanere a Firenze il regista ex Barcellona di proprietà della Juventus. "La storia continua. Molte belle pagine devono ancora essere scritte. Grazie per aver mantenuto la tua fiducia e lealtà in noi", questo quanto scritto sui social dalla P&P SPORT MANAGEMENT per annunciare l'accordo. Di seguito il post ufficiale dell'agenzia: