ARTHUR, Piace in Spagna a Valencia, Betis e Villareal

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arthur Melo è in uscita dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano, mai sceso in campo in stagione con Thiago Motta, potrebbe già a gennaio lasciare l’Italia. Secondo quanto riporta Sky Sport per lui, interessi dalla Spagna. In particolare, il Valencia (ultimo in classifica in Liga), ma anche il Betis Siviglia e il Villarreal, hanno messo gli occhi su di lui. La trattativa, in ogni caso, sarebbe in prestito.