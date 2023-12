ARTHUR, Il saluto social a Chiellini: "Pochi come te"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Arrivano i saluti sui social all'ormai ex difensore, Giorgio Chiellini, anche da parte del centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo. Il brasiliano ha postato una foto con l'ex Juventus, scrivendo: "Eterno. L'addio a una carriera incredibile e a un professionista esemplare. Pochi come te. E' stato un orgoglio giocare con te, capitano! Un in bocca al lupo per il futuro!". Di seguito il post: