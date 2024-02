ARTHUR, Il comunicato della Fiorentina: "Affaticamento"

FirenzeViola.it

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Arthur Melo non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Christensen ha, invece, iniziato a lavorare sul campo e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni". Con questo comunicato, pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina a margine della lista dei convocati per la gara col Lecce, il club viola informa i tifosi sulla situazione degli indisponibili (da ricordare che Jonathan Ikoné salterà la trasferta pugliese per squalifica). Piccolo problema fisico quindi per Arthur, uscito anzitempo nella gara contro l'Inter di domenica.