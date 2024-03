ARTHUR, Grato per quello che hai fatto. Buon viaggio

FirenzeViola.it

Sui social stanno arrivando i messaggi di ricordo per Barone da parte di tanti giocatori della Fiorentina. Tra questi anche quello di Arthur Melo che ringrazia il Direttore Generale viola per la disponibilità e l'accoglienza ricevuta fin dal suo arrivo a Firenze. Questo il messaggio del centrocampista brasiliano: "Riposa in pace, Joe. Sono molto grato per tutto quello che hai fatto per me. Fin da quando sono arrivato sei sempre stato molto disponibile e amichevole. Non lo potrò mai dimenticare. Buon viaggio".

Di seguito il post del regista ex Juve sul suo profilo Instagram ufficiale: