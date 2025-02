"Arnautovic a gennaio ha rifiutato la possibilità di andare a giocare", le parole di Altobelli

Non è un mistero che a gennaio la Fiorentina abbia cercato di acquistare, senza poi prenderlo alla fine, un vice Kean. Una punta centrale in grado di giocare al posto del centravanti azzurro quando questi, come venerdì contro il Lecce, si fosse infortunato o fosse, come in occasione del match contro il Como, squalificato. Tra gli attaccanti attenzionati dagli uomini di mercato viola c'è stato anche Marko Arnautovic dell'Inter. Proprio della punta austriaca e delle sue possibilità di andare via da Milano a gennaio ha parlato, durante un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti nerazzurro e della Nazionale Alessandro Altobelli. Queste le sue parole: " Arnautovic vale, è un giocatore da Inter. Sa rendersi utile anche quando non segna.

I compagni si fidano e gli vogliono bene. So per certo che a gennaio ha rifiutato la possibilità di andare a giocare di più. Fare da prima alternativa è difficile perché devi allenarti meglio dei titolari e aspettare. Ma sarà di certo un fattore verso il tour de force".