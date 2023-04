ARGURIO, Basilea spigoloso: serve la miglior viola

FirenzeViola.it

Christian Argurio, attuale direttore tecnico del NK Istria, è stato ospite della puntata odierna del programma Twitch su TuttoMercatoWeb.com per commentare - tra le altre cose - anche il finale di stagione della Fiorentina reduce da due ko consecutivi (contro Lech Poznan e Monza, ndr): "Non credo sia un campanello d'allarme. L'allenatore in questi casi è fondamentale, sono convinto che cercherà di gestire al meglio possibile le risorse della squadra, sia da punto di visto atletico che dal punto di vista mentale. Innanzitutto non dando per scontato nulla, a cominciare dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese - per quanto si parta da un vantaggio (2-0) molto importante - per poi gestire le partite di campionato in funzione della doppia sfida di Conference League contro il Basilea. Una squadra, quella svizzera, che io reputo comunque spigolosa, che ha eliminato un Nizza più forte, e questo fa capire quanto siano importanti quei 180 minuti. La Fiorentina dovrà arrivarci nel modo migliore, soprattutto l'aspetto mentale sarà importante, visto che molti giocatori viola non hanno fatto queste competizioni a questi livelli. Sono convinto che Italiano saprà gestire molto bene questa fase della stagione tra campionato e Conference League".