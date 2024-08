ARGENTINA, Nico convocato, Beltran e Quarta no

FirenzeViola.it

Per i prossimi impegni delle Nazionali, Scaloni ha sciolto oggi le riserve per le prossime due gare dell'Argentina. Confermato Nico Gonzalez anche se a settembre potrebbe indossare una maglia diversa da quella viola e nonostante non abbia ancora messo piede in campo visto che Palladino non lo ha convocato per la prima di campionato né per l'ultima amichevole una settimana prima. Niente da fare per Quarta (pur convocato per la Coppa America) e Beltran (reduce dalle Olimpiadi con la Sub23). Ecco di seguito l'elenco dei convocati: