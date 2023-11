FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

L'Argentina ha vinto tutto e in molti stanno preparando l'addio, come il ct Scaloni ma anche Angel di Maria. In un post su Instagram infatti l'attaccante conferma che dopo la Copa America lascerà la Nazionale. Ovvio pensare dunque che il testimone passerà a Nico Gonzalez.