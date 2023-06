FirenzeViola.it

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Argentina e Australia, con i campioni del Mondo in carica che hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Messi (dopo poco più di un minuto) e dell'ex viola, German Pezzella (di testa al 68', su assist di De Paul). Per Nico Gonzlez 74 minuti in campo, prima di essere sostituito da Garnacho.