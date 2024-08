ARBITRI, Terna francese per la Fiorentina-Akademia Puskas

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di questa sera tra Fiorentina e Akademia Puskas, valida per il play off di Conference League e in programma al Franchi con fischio d'inizio alle ore 20, verrà diretta dall'arbitro francese Willy Delajod. La terna verrà completata dai connazionali Finjean e Jeanne, mentre il quarto uomo sarà Leonard. Sempre francesi anche gli arbitri al VAR, con il primo assistente che sarà Dechepy mentre l'AVAR sarà Wattellier.