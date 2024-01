ARABIA S., Preoccupazioni per i recenti raid in Yemen

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attacco è scattato nel cuore della notte: Usa e Gb hanno colpito alcune basi degli Houthi nello Yemen con missili e attacchi con aerei. Lo scopo, ridurre la capacità militare dei ribelli sostenuti dall'Iran che da mesi attaccano le navi nel Mar Rosso rallentando i commerci mondiali dal petrolio ai collegamenti industriali con l'Asia: "Il Regno dell'Arabia Saudita segue con grande preoccupazione le operazioni militari che si svolgono nella regione del Mar Rosso e gli attacchi aerei su una serie di siti nella Repubblica dello Yemen", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Riyad, in cui si invita "all'autocontrollo e ad evitare un'escalation".

Non una notizia confortante in vista della disputa della Supercoppa italiana in Arabia Saudita che coinvolge, oltre alla Fiorentina, anche Napoli, Lazio ed Inter.