ARABIA, Indica come "investitore" il Milan che però non sa nulla

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Arabia cerca investitori in Europa e secondo quanto riporta La Repubblica il Milan sarebbe fra le società indicata in un documento ufficiale come appunto di di questi "potenziali investitori del Regno" da parte del ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita. L'informazione deriverebbe da un documento di 46 pagine, realizzato per presentare lo sport saudita al resto del mondo con l'obiettivo di attirare nuovi investitori, sia locali che internazionali, per supportare gli obiettivi del regno. Non è specificato però in cosa consisterebbe la partnership.

Al Milan smentiscono: non risulta nulla. Dal 2019 in Arabia ha una football academy l’Inter, che altre ne aprirà in collaborazione col governo saudita.