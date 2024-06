AQUILANI, Tra le opzioni della panchina della nuova Salernitana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prossimo al suo divorzio con il Pisa (leggi la notizia QUI), come riporta Gianluca Di Marzio, Alberto Aquilani sarebbe in corsa per un’altra panchina della serie cadetta. L'ex giocatore ed allenatore della primavera viola rientrerebbe tra le opzioni di Iervolino per la panchina della sua Salernitana. Oltre al tecnico romano, gli altri profili seguiti dalla squadra campana sarebbero quelli di Andrea Sottil e Filippo Inzaghi.