AQUILANI, Celebra la vittoria in Coppa Italia: la foto

Nel day after della vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia Primavera, Alberto Aquilani ha pubblicato sui propri social una foto che lo ritrae insieme a tutta la squadra sotto la Curva Fiesole prima di Fiorentina-Bologna, quando tutto il pubblico del Franchi ha accolto la formazione Primavera per festeggiare la conquista della Supercoppa. "Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti messi insieme". Il tecnico viola usa una citazione di Kay Kroc per celebrare la quinta semifinale consecutiva di coppa conquistata dai suoi ragazzi. Ecco la foto

Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti messi insieme (Roy Kroc)@acffiorentina #FiorentinaPrimavera#AlbertoAquilani pic.twitter.com/RYFlCv9Vgj — Alberto Aquilani (@AlbeAquilani) February 9, 2023