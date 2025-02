Antonio Conte sul VAR: "Tanti hanno cambiato opinione solo quando è toccato a loro"

Dopo la partita Inter-Fiorentina, si è molto discusso sul ruolo degli arbitri e del VAR. Anche Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha espresso la sua opinione.

Queste le sue parole: "Sono stato il primo a sollevare la questione e per questo sono stato criticato severamente. Alcuni allenatori avevano preferito non intervenire, ma ora vedo che molti si lamentano. Mi fa sorridere che tanti abbiano cambiato opinione, appoggiando la mia posizione solo quando è toccato a loro. Per noi, la verità è che i media si sono schierati solo quando certe squadre sono state coinvolte."