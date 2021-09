ANTOGNONI, Cecchi Gori passionale. Nazionale...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, CASTRO È A FIRENZE: ORA RIPOSO. E I GENITORI... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... È tornato da poche ore a Firenze il centrocampista viola Gaetano Castrovilli: il numero 10 della Fiorentina, che ha passato gli ultimi giorni assieme alla compagna (e futura moglie) Rachele presso l’ospedale di Genova, è rimasto in osservazione per tutto... NOTIZIE DI FV MINUTI CONTATI. COMANDA VLAHOVIC, DIETRO C'È BIRAGHI C'è un filo conduttore evidente nelle scelte di formazione di Vincenzo Italiano in questo inizio di campionato, ormai acclarato: non ci sono certezze, chiunque può giocare. Lo dimostra Maleh, lanciato titolare alla prima e poi diventato un'arma dalla... C'è un filo conduttore evidente nelle scelte di formazione di Vincenzo Italiano in questo inizio di campionato, ormai acclarato: non ci sono certezze, chiunque può giocare. Lo dimostra Maleh, lanciato titolare alla prima e poi diventato un'arma dalla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi