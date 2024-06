ANCORA ROCCHI, Fuorigioco? Che rabbia Atalanta-Fiore

FirenzeViola.it

Durante la sua conferenza stampa odierna a Coverciano il responsabile CAN, Gianluca Rocchi, si è soffermato anche sul tema del fuorigioco: "Il fuorigioco è fuorigioco, la virtualizzazione delle telecamere la stabilisce la regia, non noi. Sono arrivati immagini con una visione opposta. Mi riallaccio ad Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia: non c’erano i tempi tecnici in televisione per far rivedere l’immagine ed è andata il giorno dopo. Mi sono arrabbiato. Però vi dico, almeno alla macchina crediamoci. Su quel gol di Sassuolo-Milan secondo me è stata sbagliata la proposizione, ma il fuorigioco c’era perché la macchina ce lo dava".