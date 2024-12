ANCELOTTI, Io legato alla Roma ma tra il dire e il fare...

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Non ci voglio assolutamente pensare. Sto molto bene qua e lavoro per rimanere a Madrid il più possibile". Carlo Ancelotti ha parlato a 'Radio anch'io Sport' di un eventuale futuro sulla panchina della Roma. Il nome del tecnico del Real Madrid é stato ventilato anche da Ranieri: "Claudio è un amico, sta facendo molto bene alla Roma e sono molto contento, sono molto legato alla Roma: non posso scordare gli anni che ho passato lì da giovane - ha risposto Ancelotti -. Roma è sempre un ottimo ricordo. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, adesso sto bene qua e non voglio pensare a quello che sarà il mio futuro. Il cerchio non si chiude mai a Madrid.

Il giorno che vinci un titolo già si pensa al prossimo che puoi vincere. Il prossimo che possiamo vincere è la Supercoppa, poi la Champions, il campionato, il Mondiale per club. Qui il cerchio non si chiude mai ed è un bene, mi tiene motivato". Il Real sarà quindi l'ultimo club di Ancelotti? "E chi lo sa, questo non si può sapere. Chissà quanti anni mi fermo qua. Ho un contratto di due, ma i contratti si possono rompere ma anche allungare" ha aggiunto. (ANSA).