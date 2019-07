ANCELOTTI, Insigne faccia il capitano

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - "Insigne ha avuto una stagione straordinaria nella prima parte e una seconda parte in flessione. Poi, si è ripreso, come dimostrato in Nazionale. Lorenzo è il capitano del Napoli, da lui mi aspetto un comportamento e un atteggiamento da capitano". Lo ha detto Carlo Ancelotti nella prima conferenza stampa della stagione a Dimaro. L'allenatore ha commentato anche l'arrivo di Manolas: "Arriva - ha detto - uno dei giocatori migliori sul mercato in quella posizione: è un grande centrale, con Koulibaly formerà una coppia formidabile che ci permetterà di essere più aggressivi e offensivi, con una linea più alta, e tenere anche l'uno contro uno". Per il resto del mercato, Ancelotti ha parlato delle trattative per James Rodriguez e Icardi: "James - ha detto il tecnico - è un giocatore che conosco bene, mette tanta qualità, purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai o lo sarà e allora ne parleremo quando lo sarà. Icardi? E' un ottimo giocatore, molto apprezzato da tutti, non solo da me.