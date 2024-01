ANASS (MAROCCO), Amrabat? Ten Hag non gli si addice

FirenzeViola.it

Izem Anass, membro del comitato esecutivo dei giornalisti sportivi e presidente dell'Unione Sportiva dei giornalisti in Marocco, ha parlato a TMW della sua Nazionale tra le grandi favorite per la Coppa d'Africa: "Il Marocco ha la qualità e ha giocatori di spessore da sempre. Però stavolta il lavoro della Federazione e la fiducia del Presidente M.Fouzi Lekjaa hanno dato a Walid Regragui una Nazionale straordinaria. Credo sia la grande favorita, pronta a sfidare ogni avversaria".

Tra le stelle c'è Sofyan Amrabat, passato dalla Fiorentina al Manchester United dove però gioca... Terzino

"E' l'orgoglio di un'intera nazione. Non è per noi solo un giocatore ma è il nostro gladiatore. Purtroppo Erik ten Hag e il suo stile di gioco non corrispondono a quelle che sono le qualità di Sofyan, spero e penso che debba lasciare il club quanto prima".