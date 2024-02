ANACLERIO, Altre volte il Bologna meritava ma perdeva

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pepè Anaclerio, ex Bologna, si è così espresso sulla sfida di ieri contro la Fiorentina: "I rossoblù hanno dominato, nelle altre sfide aveva giocato meglio dei viola, però perdendo. Per me il Bologna se la giocherà fino all'ultimo per l'Europa, così come la Fiorentina che rimane una grande squadra, della quale nonostante tutto ieri ho percepito la pericolosità".