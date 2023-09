AMRABAT, Problema fisico: lascia il ritiro del Marocco

Secondo quanto riportato da Football Talk e altri media inglesi, Sofyan Amrabat avrebbe lasciato il ritiro della nazionale marocchina a causa di un problema fisico. Il Manchester United infatti, che lo ha acquistato l'ultimo giorno di mercato, avrebbe rilevato un piccolo problema alla schiena durante le visite mediche.

🚨 Sofyan Amrabat has pulled out of the Morocco squad due to injury.



Amrabat traveled to team up with his national team earlier this week despite Manchester United detecting a slight back problem during his medical. pic.twitter.com/kCJwIbs0Av