AMRABAT, Lo United ha già deciso il suo futuro

Sofyan Amrabat torna a Firenze. Il centrocampista marocchino, di proprietà della Fiorentina ma attualmente in prestito al Manchester United, non sarà riscattato dai Red Devils. Il club lo avrebbe già comunicato al calciatore. Lo scrive Tuttomercatoweb, secondo cui l'avventura di Amrabat in Inghilterra è ai titoli di coda. Nonostante i dieci milioni di euro che il club di Manchester ha speso la scorsa estate per acquistarlo dalla società gigliata con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, le due strade si separeranno. Il centrocampista classe '96, grande protagonista dell'ultimo Mondiale in Qatar, sta pagando l'ennesima stagione complicata dei red devils, squadra che dopo la rocambolesca sfida di ieri persa 4-3 contro il Chelsea ha praticamente alzato bandiera bianca nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Scrive Tmw: "Amrabat ieri non ha giocato, fino a questo momento ha collezionato 22 presenze di cui circa una metà dal primo minuto. Soprattutto, ha giocato tante partite fuori posizione e questo non ha giovato al suo rendimento. Lo United entro fine stagione può riscattarlo per venti milioni di euro più cinque di bonus ma nell'estate dell'ennesima rivoluzione il centrocampista marocchino verrà sacrificato".