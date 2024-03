AMRABAT, Dall'Inghilterra: "Torna a Firenze ma riparte"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il Sun scrive che a fine stagione il cartellino di Sofyan Amrabat non verrà riscattato dal Manchester United. Così il centrocampista farà ritorno a Firenze dove, verosimilmente, non rimarrà ma finirà per essere girato altrove. Il tabloid inglese sottolinea che si è diffusa la preoccupazione che il marocchino non sia adatto alla Premier League.